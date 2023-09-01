انت الان تتابع خبر السامرائي يناقش مع مرشحي العزم استعداداتهم لخوض الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي بقائمة مرشحي التحالف في محافظة الانبار وناقش معهم ملف انتخابات مجالس المحافظات واستعدادات المرشحين لخوض غمارها".