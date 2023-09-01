انت الان تتابع خبر مبابي يحسم قراره النهائي بشأن انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466416-638291151079078747.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-08-31 | 23:46
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حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قراره النهائي بشأن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت شبكة RMC سبورت أن مبابي لم يغير موقفه، لأنه يعتزم البقاء في باريس هذا الموسم، حتى إذا قدم ريال مدريد، عرضا في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.
وأضافت أن تحرك الملكي نحو مبابي يبقى أمرا مستبعدا، إلا أن النجم الباريسي وإدارة ناديه سيرفضان أي محاولة محتملة.
وأشارت "علاوة على ذلك، لم يظهر المهاجم الفرنسي أبدا أي علامة تشير إلى أنه قد يغادر باريس هذا الصيف".
وأضافت أن تحرك الملكي نحو مبابي يبقى أمرا مستبعدا، إلا أن النجم الباريسي وإدارة ناديه سيرفضان أي محاولة محتملة.
وأشارت "علاوة على ذلك، لم يظهر المهاجم الفرنسي أبدا أي علامة تشير إلى أنه قد يغادر باريس هذا الصيف".
من جانبها، تطمع الإدارة الباريسية في تجديد عقد مبابي، الذي سينتهي في صيف 2024، وبدا واضحا أن الطرفين استأنفا المناقشات، لكن المفاوضات الجادة لم تبدأ بعد.
ونوهت أن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس، عقب قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء الخميس، تنذر بأن العلاقة مع مبابي تسير في اتجاه إيجابي.
وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها "حاليا هناك أمران مؤكدان، كيليان سيبقى لاعبا باريسيا في الثاني من أيلول بعد انتهاء فترة الانتقالات، وسينتهي تعاقده في 2024".
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