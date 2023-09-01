انت الان تتابع خبر وفاة الشاعر كريم العراقي في ابو ظبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي في تدوينة تابعته الخليج 365، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات ابو ظبي".

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.

