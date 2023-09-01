انت الان تتابع خبر عمليات بغداد: جميع الجسور التي تربط الرصافة بالكرخ مفتوحة ماعدا جسر واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جميع الجسور التي تربط الرصافة بجانب الكرخ مفتوحة ماعدا جسر الدورة ذهاباً من الرصافة باتجاه الكرخ مغلق لكثافة الزوار عليه"، مبينة ان "ذلك جاء بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة".



ودعت القيادة "جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع قواتنا الامنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".

