قانون الأحزاب والخريطة الصناعية أبرز ملفات الحوار الوطنى بالأسبوع السادس

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطنى، الجلسات يوم الأحد المقبل، لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعى، حيث يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضى.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.

الجدير بالذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أكد أن المناقشات ثرية دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، ويعاود الحوار الوطنى ليستكمل مسيرته و الاجتماع الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".