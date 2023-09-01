شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سياحة النواب: مهرجانا العلمين والقلعة يعكسان نجاح سياحة المهرجانات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة فى الترويج للسياحة المصرية وجذب مزيد من السياح وجلب العملة الصعبة، لافتا إلى أن إحدى أهم آليات الدولة فى هذا الاتجاه خلال الفترة الأخيرة كانت "سياحة المهرجانات"، وكان أبرزها مهرجان "العالم علمين" بالعلمين الجديدة و"مهرجان القلعة" بالقاهرة.

كما لفت عبد المقصود، إلى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنظيم المهرجانين وخروجهما فى أفضل مظهر للعالم أجمع، ما يعكس قدرة مصر ومؤسساتها الفنية والإعلامية والثقافية على تنظيم مهرجانات ناجحة على مستويات عالمية، لافتًا إلى أن مهرجان مدينة العلمين حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى وضع منطقة الساحل الشمالى بأسرها على خريطة السياحة العالمية، بعد نجاحه فى جذب السياح من مختلف دول العالم بصفة عامة والسياح لما شهده من فعاليات مختلفة فنية ورياضية وأنشطة بحرية، وجعل من الساحل الشمالى كله مقصدًا سياحيًا هامًا لكثير من سياح دول العالم.

ولفت وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن "سياحة المهرجانات" تُسهم فى رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات الاستيعاب فى الأماكن السياحية خلال مواسم معينة من السنة، وتشكل مصدرًا هامًا للدخل السياحى والاقتصادى من خلال ما تجذبه من سياح، وتساهم فى ترويج ثقافة وتراث المكان وتعريف السياح بها من خلال الفعاليات والاحتفالات.

وأوضح عبد المقصود، إلى أن مهرجان العلمين والقلعة يدعمان أشكال السياحة البديلة غير الموسمية والتنوع فى مزايا السياحة، كما أنهما ساهما فى خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال فترات إقامة المهرجانات، وتمييز الوجهة السياحية المصرية وزيادة شهرتها وجذب المزيد من السياح، فضلا عن تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل عام للمكان.