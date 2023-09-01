شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نجاح المتحدة فى تنظيم مهرجانى العلمين والقلعة يليق بحجم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، بنجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنظيم مهرجان "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة، وخروجه بهذا الشكل الذى يليق بحجم الدولة المصرية، بالتزامن مع مهرجان القلعة، متابعا: "تنظيم مهرجان العلمين الجديدة 2023، الحدث الترفيهى الأكبر بالشرق الأوسط، يعد خطوة إيجابية على طريق الترويج للسياحة المصرية".

وأشار غنيم، إلى أن مهرجانى العلمين والقلعة، يؤكدان دعم مصر لملف السياحة ونجاح الشركة المتحدة فى التنظيم، ويهدف لتعزيز مكانة الدولة المصرية على مصاف الوجهات السياحية العالمية الجاذبة والتعريف الدولى بما قامت به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ثورة عمرانية هائلة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مهرجان العلمين كشف الطبيعة الخلابة بمدينة العلمين الساحرة، وقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم 12 نشاطًا يتمتع بالزخم الفنى والثقافى والرياضى ومن المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن، مقترحًا تنظيم مزيد من المهرجانات خلال الفترة المقبلة وعودة مهرجانات وحفلات الغناء بفصل الشتاء لمزيد من الدعم والتنشيط خلال الفترة المقبلة.