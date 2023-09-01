شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرية: المتحدة ساهمت فى تنشيط السياحة بمهرجانى العلمين والقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة ونائب رئيس الحرية المصرى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في تنظيم مهرجانين في نفس التوقت بدرجة عالية من التنظيم وهما مهرجان العلمين ومهرجان القلعة، لافتا أن مدينة العلمين الجديدة تشكل علامة فارقة في القطاع السكاني، والتي حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنائها على مساحة 49 ألف فدان، وفق أحدث المعايير العالمية للاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط، وتشييد فنادق عالمية بها على أحدث التصميمات.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية، أن مهرجان العلمين شهد طفرة غير مسبوقة واهتمام كبير وكذلك مهرجان القلعة، ومن ثم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، تحت شعار "العالم علمين" يجسد رسالة قوية للعالم أجمع بحقيقة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية منذ 9 سنوات والإصرار على تغيير الواقع باستثمار ما لديها من مقومات للاستفادة منه في دعم خارطة التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والذي استهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي وضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية وحفلات غنائية، وهو ما سيلبي كل أذواق وطموحات زائري العلمين، وسيكون له أثر إيجابي كبير على المنطقة بمختلف المستويات السياحية والاقتصادي، وكذلك مهرجان القلعة الذى أعادت له الشركة المتحدة الروح من جديد، ومن ثم ساهم هذا النجاح الكبير في التنظيم في تنشيط السياحة بشكل كبير.