أبرز محطات الشاعر كريم العراقي.. ساهم بشهرة ’الساهر’ وكبار الفنانين ورحل مغترباً

وكان العراقي يصارع الموت منذ نحو 3 أعوام، منذ أنّ أُعلن عن إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستات، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي.

بغداد - ياسين صفوان - الخبر المحزن، أعلنه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، الذي أكد أنّ كريم العراقي توفي فجر اليوم في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي الإماراتية، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وُلد كريم عودة أو كما يحب الناس مناداته كريم العراقي في الـ18 من فبراير/شباط 1955 في منطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة العراقية بغداد.

كان العراقي منذ بداياته يحب الأدب، فبدأ بكتابة الشعر الشعبي منذ أن كان طالباً ابتدائياً في العديد من المجلات العراقية مثل: (مجلة المتفرج، الراصد، الإذاعة والتلفزيون، ابن البلد، وعي العمال، ومجلة الشباب).

فيما بعد حصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وعمل بشهادته تلك في مدارس بغداد لعدة سنوات، قبل أن يصبح متخصصاً في كتابة "الأوبريت المدرسي".

في عام 1974 كانت أولى بداياته مع كتابة الأغاني، من خلال كتابة أغان للأطفال أشهرها "الشميسة" و"يا خالة يالخياطة".

قبل أن يقدم العديد من الأغاني للمطرب العراقي صلاح عبد الغفور مثل: (تهانينا يا أيام، خيرتك حبيبي).

وأيضاً العديد من الأغاني للمغني سعدون جابر وهي: (يا أمي يا أم الوفا، لا رايد مراسيل، من الأول يا حبيبي)، و3 أغانٍ لحسين نعمة، مثل: (تحياتي، شكد صار أعرفك، هنا يمن كتلي اعتمد).

وأيضاً العديد من الأغاني الأخرى لفنانين مشاهير أمثال: (العراقية الأرمنية سيتا هاكوبيان، رضا الخياط، فؤاد سالم، أنوار عبد الوهاب، رياض أحمد، جعفر الخفاف، ماجد المهندس، عادل مختار، رضا العبد الله، شذى حسون، وحاتم العراقي).

أشعار كريم العراقي الغنائية تجاوزت حدود العراق، ووصلت إلى الكثير من المغنيين العرب المشاهير الحاليين.

ومن أبرز الأغاني التي كتبها أيضاً:



أغنية "أجلت همومي" للمغنية التونسية لطيفة.

أغنية "أناني" للمغنية السعودية أسيل عمران.

أغنية "العاشق الهايم" للمغني المغربي سعد لمجرد.

أغنية "لا تشك للناس" للمغنية السورية أصالة نصري.

أغنية "المعطف" للمغني التونسي صابر الرباعي.

أغنية "إنسان ثاني" للمغنية المغربية رجاء بلمليح.

أغنية "العمارة" للمغني المصري محمد منير.

أغنية "أحبك جداً" للمغني اللبناني عاصي الحيلاني.

أغنيتي "بعيونك زعل" و"بيعاملني" للمغنية اللبنانية أمل حجازي.