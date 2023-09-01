امير سعودي: نجوم الكرة جاؤوا إلى السعودية من أجل المال فقط

وجاء ذلك خلال جدال مع الإعلامي، سعد العجمي، إذ بدأ الأمر بتغريدة للأمير عبدالرحمن قال فيها: "أستغرب ممن يقول أن قدوم رونالدو هو من فتح الباب لقدوم الأسماء الكبيرة للدوري السعودي هذا الموسم.. من فتح الباب هو من جلب رونالدو في المقام الأول وجلب باقي الأسماء الكبيرة هذا الموسم.. الله يعز الدولة هي من جلبت رونالدو وغيره ضمن رؤية مدروسة بعناية".

ليرد العجمي معلقا: " إذا كان قصدك أن (خشم الريال) هو من جلب رونالدو للنصر، فذات الخشم لم يجلب ميسي ومبابي للهلال، اسم النادي ومكانته تفرق".