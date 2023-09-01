انت الان تتابع خبر تحديد موعد وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي بصرة - شلامجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في بيان ورد لـ الخليج 365، "بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة)، سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف انه، "من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضاً، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

وأشار العوادي الى، إن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".

