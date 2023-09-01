شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحزب "مصر الحديثة": المتحدة نجحت في تنظيم مهرجانى العلمين والقلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بالجهود التي بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تنظيم مهرجانى العلمين والقلعة خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد ودورهما في تنشيط السياحة.

وأكد الديب، أن مدينة العلمين الجديدة تأتي في إطار استراتيجية التنمية العمرانية التي انتهجتها الدولة لإعادة تشكيل الخارطة التنموية والاقتصادية بالمحافظات لصالح المواطن المصري وخلق ظهير عمراني جديد للدولة يستوعب الزيادة السكانية الهائلة، ويخدم رؤى تنشيط السياحة ودعم السياحة الصيفية بمصر بما تتمتع به من مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة سياحية عالمية جاذبة للسياح طوال العام، وجذب الاستثمارات لها بما تحظى به من أنشطة اقتصادية كثيرة.

وأشار عضو حزب مصر الحديثة، إلى أن تنظيم المهرجان في المدينة يعكس أهمية المدينة ودورها خلال الفترة المقبلة في تنشيط السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا أن مكاسب مهرجان العلمين لن تكون على مستوى الترويج للسياحة المصرية ووضع المدينة على خارطة السياحة العالمية، فحسب بل سيكون له الدور في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق حالة من الحراك الاقتصادي وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل.

وذكر، أن العلمين الجديدة من الوجهات المصرية الأكثر جذبا لاستضافة النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، واعتمد المهرجان في الأساس على استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة، ما يجعله بمثابة حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها، علاوة على مخاطبته للدول المهتمة بالسياحة الشاطئية ودول الخليج العربي التي تعتبر العلمين وجهة خاصة لها خلال فترة الصيف.