شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هانى خضر: الدولة جادة فى تطوير القاهرة التاريخية لجذب السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب هانى خضر، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، بتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المناطق الأثرية فى القاهرة وعمليات الترميم التى تتم بها، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بترميم الآثار.

وأوضح خضر، أن تفقد رئيس مجلس الوزراء لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة، لمتابعة أعمال الترميم التى تتم بها يدحض كل الادعاءات المثارة حول إقدام الحكومة على هدم المقابر والأضرحة التاريخية والأثرية، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على ترميم الأماكن الأثرية، خاصة بالقاهرة التاريخية، والنهوض بقطاعى السياحة والآثار لجذب مزيد من السياح وجلب العملة الصعبة.

وكان قد أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، جولة تفقدية افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية التى شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، رافقه خلالها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

‎وعقب إزاحة الستار لافتتاح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، استمرار الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر مر العصور، والعمل على إتاحة الفرصة لمثل تلك المواقع فى جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لها للتعرف عن قرب على تاريخ هذه المواقع التى سجلت مشاهد لحضارات متعاقبة.