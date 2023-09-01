شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الأحزاب بالحوار الوطنى: التعددية حجر الزاوية فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الأحزاب السياسية ستستمر في مناقشة عدة موضوعات هامة خلال جلسات الأحد القادم 3 سبتمبر 2023 بحثا عن " المساحات المشتركة " التي يمكن البناء عليها و الانطلاق منها نحو ترسيخ التعددية الحزبية والسياسية الفاعلة كأحد ركائز الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الطماوي"، أن اللجنة ستستمع بعقول منفتحة علي كافة الرؤي والأطروحات حول القضايا محل النقاش والحوار، دون إقصاء لرأي أو فكر طالما كان متوافقا مع أحكام الدستور وقابلا للتنفيذ علي ارض الواقع، محققا لمصلحة مصر والمصريين، مؤكدا أن القضايا المطروحة بجلسات الاحد القادم علي جدول لجنة الاحزاب السياسية تنحصر في قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شئون الاحزاب.

واختتم مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني بالقول أن التعددية الحزبية و السياسية التي نص عليها الدستور أساس و حجر زاوية في الجمهورية الجديدة.