شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأنشطة البرلمانية للنائبة مارسيل سمير خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- شارك فى 38 جلسة عامة و 34 مرات حضور باللجان النوعية

- شارك بـ 2 كلمة داخل الجلسة

- شارك فى 5 زيارات

- شارك في 2 ندوة

- التقدم بـ 21 طلب خدمى

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.