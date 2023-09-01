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رفض عرضاً "مذهلاً".. ليفربول يحرم الاتحاد من خدمات محمد صلاح

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2023-09-01 | 16:05

رفض عرضاً "مذهلاً".. ليفربول يحرم الاتحاد من خدمات محمد صلاح

1,173 مشاهدة

رفض نادي ليفربول، العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن ليفربول رفض عرض الاتحاد السعودي بـ150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، لضم محمد صلاح.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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