انت الان تتابع خبر رفض عرضاً "مذهلاً".. ليفربول يحرم الاتحاد من خدمات محمد صلاح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466465-638291740292081741.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-01 | 16:05
1,173 مشاهدة
رفض نادي ليفربول، العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن ليفربول رفض عرض الاتحاد السعودي بـ150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، لضم محمد صلاح.
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا