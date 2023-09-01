رفض عرضاً "مذهلاً".. ليفربول يحرم الاتحاد من خدمات محمد صلاح

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الجمعة، أن ليفربول رفض عرض الاتحاد السعودي بـ150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، لضم محمد صلاح.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

