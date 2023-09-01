انت الان تتابع خبر هل تتغير طريقة ريال مدريد بسبب فينيسيوس؟.. أنشيلوتي يجيب والان مع التفاصيل
2023-09-01 | 16:40
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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن طريقة التعامل مع غياب فينيسيوس جونيور عن الفريق الملكي.
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: "غياب فينيسيوس يعني أننا نفقد لاعبا مهما وحاسما، لكن طريقة لعبنا لن تتغير بل سنقوم باستبداله".
وأوضح: "يمكن أن يلعب خوسيلو أو براهيم دياز بدلا من فينيسيوس، ومن الوارد ألا نلعب بخط هجوم من 3 لاعبين".
وأغلق أنشيلوتي الباب أمام إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لتعويض فينيسيوس، كما رفض الحديث عن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي اقترن اسمه بالانضمام للريال.
وأوضح: لدينا الموارد اللازمة للمنافسة بشكل كامل في جميع المسابقات، الفريق يتغير كل عام، لكن الجودة عالية".
وعن ترتيب مسددي ركلات الجزاء قال: "خوسيلو يمكن أن يكون الأول، (لوكا) مودريتش الثاني وفينيسيوس الثالث".