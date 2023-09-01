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هل تتغير طريقة ريال مدريد بسبب فينيسيوس؟.. أنشيلوتي يجيب

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2023-09-01 | 16:40

هل تتغير طريقة ريال مدريد بسبب فينيسيوس؟.. أنشيلوتي يجيب

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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن طريقة التعامل مع غياب فينيسيوس جونيور عن الفريق الملكي.
فينيسيوس أصيب في المباراة التي فاز بها ريال مدريد (1-0) على سيلتا فيغو مساء السبت الماضي، في الجولة الثالثة من .

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني: "غياب فينيسيوس يعني أننا نفقد لاعبا مهما وحاسما، لكن طريقة لعبنا لن تتغير بل سنقوم باستبداله".


وأوضح: "يمكن أن يلعب خوسيلو أو براهيم دياز بدلا من فينيسيوس، ومن الوارد ألا نلعب بخط هجوم من 3 لاعبين".

وأغلق أنشيلوتي الباب أمام إمكانية التعاقد مع لاعب جديد لتعويض فينيسيوس، كما رفض الحديث عن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي اقترن اسمه بالانضمام للريال.

وأوضح: لدينا الموارد اللازمة للمنافسة بشكل كامل في جميع المسابقات، الفريق يتغير كل عام، لكن الجودة عالية".

وعن ترتيب مسددي ركلات الجزاء قال: "خوسيلو يمكن أن يكون الأول، (لوكا) مودريتش الثاني وفينيسيوس الثالث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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