شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد يشكل حملة مركزية لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد تشكيل إدارة مركزية بالحزب تكون مهمتها إعداد وإدارة حملة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان حزب الغد قد قرر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسة القادمة.

وأكد موسى أن الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب سيكون لها متحدث رسمى و7 لجان مركزية هى اللجنة الاستشارية اللجنة القانونية والإدارية ولجنة متابعة الحملة ولجنة الإعلام ولجنة التواصل السياسى، ولجنة المؤتمرات ولجنة للمتطوعين للعمل فى الحملة بمختلف مراكز الجمهورية بالإضافة إلى مسؤلين فى المحافظات، وأنه سيتم تصميم بنارات ومطبوعات ومطويات تعريفية ترويجية لأهم إنجازات الرئيس خلال الفترة السابقة ومنذ توليه المسؤلية الوطنية وخطة للمؤتمرات الشعبية فى بعض عواصم ومراكز المحافظات.

وأضاف المهندس موسى، أن حملة حزب الغد لتأييد الرئيس السيسى وإعادة انتخابه ترحب بكل قيادات وأعضاء الأحزاب الأخرى التى تعتبر مرشحها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ترحب إدارة حملة حزب الغد بالتنسيق الكامل معهم تحت شعار "مرشحنا واحد وهدفنا مشترك ومصلحتنا الوطنية واحدة".