شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه حافز جذب العمالة العام الجارى بموازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري والذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدره مليار و519 مليون و100 ألف جنيه لحافز جذب العمالة، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.

يأتى هذا الحافز، تحت بند "المكافآت" والذي يشهد زيادة خلال العام المالي الجارى، حيث يقدر بنحو 170 مليار و643 مليون جنيه، مقابل 153 مليار و621 مليون جنية العام السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.