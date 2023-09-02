شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الهوية بالحوار الوطنى: نسعى لتعظيم دور القوى الناعمة بتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها الاسبوع القادم على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطني، فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها في معركة الوعي والهوية التي تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة في تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التي تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به، كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصري ريادته بالمنطقة، والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن التصوير في المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوي للسياحة، فضلا عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.

وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة فى الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى وفني أفضل، ولتكون الثقافة والفن شريك فعال في منظومة تشكيل الوعي وبناء الإنسان.