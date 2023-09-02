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مقتل 16 جندياً سورياً بمواجهات مع مسلحي ريف اللاذقية

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف صحيفة "الوطن" أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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