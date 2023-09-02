شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: التمكين السياسى للشباب على طاولة الحوار الوطنى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الكاتب الصحفى زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجنة ستطرح على مائدتها الخميس المقبل، موضوعات التمكين السياسي للشباب، وآليات دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، موضحة أن اللجنة ستستمع لكافة الآراء وسط حضور من الاتحادات الطلابية والكيانات الشبابية التي تمثل أدوات التمكين السياسي خلال الفترة الماضية، للخروج بتوصيات تكون معبرة عن أحلام وتطلعات الحاضرين.

واعتبر "القاضي"، إن لجان الحوار الوطني أمام مسئولية كبيرة في الجلسات المقبلة بعد تفاعل الرئيس مع توصيات المرحلة الأولى مطالبين بطرح توصيات عملية قابلة للتطبيق وتراعي معوقات المشهد المحلي وتبعات ما يحدث في العالم، لافتا إلى أن الأنشطة الطلابية والتمكين السياسي تحظى بالكثير من متطلبات الشباب مما يجعلها ملفات لها صدى مهم، ستأخذ مساحة كبيرة في المناقشات خلال أعمال اللجنة.

وأضاف أن اللجنة نظمت زيارات لمختلف الجامعات حتى التعرف على مطالب الاتحادات الطلابية، موضحا أن الأنشطة الطلابية تحتاج إلى رؤية مغايرة عما هي حاليا لترتبط بالفلسقة العامة للدولة المصرية، ودعم الاتحادات الطلابية بما يناسب الجميع وطرق مختلفة في إدراتها، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الاستماع للتجارب المختلفة ونسعى لوضع تصورات تعزز التمكين السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطنى، يستأنف جلساته يوم الأحد المقبل، لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعى، حيث يناقش عددا من الملفات التي لم يتم التطرق إليها خلال الأسابيع الخمسة الماضية، والتي عقدت في الفترة من مايو إلى يوليو الماضى، ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني جدول الأعمال للجلسات التي ستنطلق الأحد المقبل 3 سبتمبر 2023، بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيه.