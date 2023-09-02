انت الان تتابع خبر "ستبقى ذكراك خالدة لا تموت".. فنانون عراقيون ينعون ياس خضر (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت نقابة الفنانين العراقيين، النجم الملقب بـ"صوت الأرض" في بيان ورد للسومرية نيوز، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء الجمعة في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".وفور شيوع الخبر الحزين سارع بعض النجوم إلى نعيه عبر السوشيال ميديا ومن بينهم الفنانة رحمة رياض التي نشرت صورته وكتبت عليها " وداعاً صوت الأرض، ليلة ألم وحزن شديدين على العراق خسرنا فيها إرثاً فنيا لا يعوض. ستبقى ذكراك خالدة لا تموت. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".وكذلك فعلت الفنانة العراقية شذى حسون التي نشرت صورة الصورة وعلقت عليها "صوت الأرض رحل ياس خضر الله يرحمه".بدوره، كتب الفنان العراقي قاسم السلطان، "انا لله وانا اليه راجعون في الصباح يسقط رمحا وطنيا وفي المساء يسقط كوكبا منيرا لاحول ولا قوة الا بالله العلي، العظيم نودع فنان العراق الكبير ياسر خضر اللهم تسكنه فسيح جناتك وترحمه وترحمنا".من جانبه، كتبت الفنانة الاء حسين" صوت الارض الكبير الاستاذ ياس خضر في ذمة الله وداعة الله وانا لله وانا اليه راجعون".إلى ذلك قام الفنان حاتم العراقي بنشر صورة على حسابه في انستغرام، جاء فيها" الاستاذ الكبير الفنان ياس خضر في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون.. وداعاً صوت الارض.. الرحمة والمغفرة لروحك الطيبة".كما نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على الانستغرام كتبت" رحم الله الفنان ياس خضر واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون".بدورة كتب الفنان أحسان دعدوش " مزيد من الحزن والأسى نودع ايقونة الغناء العراقي والعربي ولا نقول الا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون الفاتحة على روحه الطيبة".من جانبه كتب الفنان نور الزين "صوت الأرض وليالي البنفسج.. رحيل الفنان العراقي الكبير ياس خضر عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع المرض. لاحول ولاقوه الا بالله العظيم".من جهتها كتبت الفنانة العراقية أسيا كمال،" في يوم واحد فقدنا كبار العراق".وكتب الفنان العراقي ذوالفقار خضر على الانستغرام" صوت الأرض ولحنها.. يغادرنا الى ما تحت الأرض الى رحمة الله ابو مازن".كما نشر الفنان العراقي محمد عبد الجبار " اليوم كان يوم صعب علينا جميعاً ودعنه فيه أشخاص مهمين جداً في مجتمعنا العراقي والعربي، ياس خضر وكريم العراقي في ذمة الله، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم ويصبرنا على فراقهم، كنتم بصمة وفخر لبلدنا الحبيب العراق".يذكر ان حالة الراحل الصحية تراجعت قبل أيام، فتم نقله من مشفى "ابن سينا" المختص بأمراض القلب في بغداد إلى مشفى "مدينة الطب"، حيث تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.

ويعتبر المطرب العراقي من أساسيات الأغنية العراقية الأصيلة، وله مئات الأغاني، وتعد معظم أغانيه من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغانيه تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق، ومن أشهر أغانيه "أبو زركة"، "ليل البنفسج"، "إعزاز"، "تايبين"، "جذاب"، "يا دنيا"، "يا يمه"، "أنا ضايج"، و"يا حبيب الروح" ويا حمد".