انت الان تتابع خبر 11 ظاهرة فلكية يترقبها سكان الأرض في أيلول الجاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن أفضل الأماكن التي يمكن فيها مشاهدة الظواهر الفلكية هي الحقول والسواحل والبراري والصحاري والجبال.

وأضاف "تادرس"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن خلو السماء من السحب وصفاء الجو هما أبرز عاملين لمشاهدة الظواهر الفلكية.



وسيشهد العالم 11 ظاهرة فلكية هذا الشهر، وهي كما يلي:- اقتران القمر وكوكب المشتري في يوم 4.- اقتران القمر الحشد النجمي Pleiades في يوم 5.- اقتران القمر مع النجم بولوكس في يوم 10.- ميلاد القمر الجديد في يوم 15.- ظاهرة القمر والسنبلة، وفيه يقترن القمر مع النجم سبيكا في يوم 17.- مقابلة كوكب نبتون للشمس في يوم 19.- اقتران القمر مع النجم أنتاريس في يوم 21.- استطالة عطارد في يوم 22.- الاعتدال الخريفي في يوم 23، وهي ذروة فصل الخريف.- اقتران القمر مع كوكب زحل في يوم 27.- اكتمال بدر القمر في يوم 29.