شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تناقش رؤى النهوض بالصناعات الجديدة الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللجنة تستهدف في مناقشاتها خلال الأسبوع القادم، طرح أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط، وما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة وما تحتاجه من رؤى للنهوض بها، سواء على المستوى الفني والتنفيذي أو التشريعي، موضحا أن الصناعة تواجه تطورات كبيرة على مستوى العالم لابد من مواكبتها، في ظل الثورة الصناعية الرابعة وبحث سبل دمج الصناعة الوطنية في التطور التكنولوجي وتأهيل العمالة.

وأضاف أن تلك الجلسات تأتي في إطار هدف اللجنة من أجل التوصل لرؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى، خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها كانت 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون نسبة 33% كنسبة طبيعية متماشية مع عدد من السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن الصناعة محفزة لمناقشات الحوار الوطني ولتفاعل رجال الأعمال أكثر مع البيئة الصناعية، مؤكدا أهمية تحول تلك القرارات لاجراءات تنفيذية في أسرع وقت وتعريف ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، ومراجعة ال ٢٢ قرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لتطبيق ما تبقى منها على أرض الواقع وخروجها للنور، حتى تسهم في تحسين أكبر لبيئة الأعمال.