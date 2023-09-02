شكرا لقرائتكم خبر عن لحوم وخضروات وفاكهة.. مشروعات مصرية عملاقة لحفظ الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية جهودها لحماية ودعم منظومة الأمن الغذائى، فهو أولوية في أجندة الدولة من أجل حماية المواطنين في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت" أنه وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

ولفت التقرير أن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية، من خلال عدد من المشروعات الزراعية، وأبرزها مشروعات جنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الأمن الغذائي.