انت الان تتابع خبر في يوم واحد.. روسيا تعلن مقتل مئات العسكريين الأوكرانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار بيان للوزارة، أن "القوات الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك"، مشيرة إلى "إحباط 4 هجمات أوكرانية في اتجاه زابوروجيه، والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا"، بالإضافة إلى "إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في جمهورية لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية دونيتسك".وعلى محور جنوبي دونيتسك، بينت الوزارة، أن "القوات الروسية قضت على أكثر من 100 جندي من قوات كييف ودمرت مستودعا للذخيرة"، فيما "خسرت قوات كييف 60 عسكريا خلال اليوم الماضي في كراسني ليمان".

ولفتت إلى أن "الجيش الروسي صد 5 هجمات أوكرانية على مدينة أرتيموفسك و3 هجمات على مدينة مارينكا وكبد قوات كييف أكثر من 250 قتيلا"، مؤكد "تدمير مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106 على محور خيرسون".

وأتم البيان، أن "الدفاعات الجوية أسقطت خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع".

