شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تنظم ندوة حول مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الدولية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ندوة ومناقشة حوارية عن "مستقبل العالم العربى فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، الأربعاء المقبل فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالنقابة. وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية إن الندوة التي تشهد مناقشات حوارية حول المتغيرات الراهنة سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا بالمنطقة العربية، ويتحدث فيها د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسفير د. عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق بموسكو ود. مغاوري شلبى الخبير في الاقتصاد الدولى واللواء د. محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية، ويدير الحوار الدكتور أبوبكر الدسوقى مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام. ودعا الزناتي الزملاء المهتمين بالشأن العربى والدولى إلي الحضور لإثراء النقاش مع الخبراء ضيوف اللقاء.

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