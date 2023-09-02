انت الان تتابع خبر اتهامات جديدة تطارد برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويواجه البارسا اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه إنريكي نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالليجا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.

ووفقًا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، قالت منظمة الحرس المدني إن لجنة التحكيم لم تكن محايدة، خلال الفترة التي عمل خلالها نيجريرا نائبا للرئيس.



والحرس المدني هو وكالة أمنية لإنفاذ القانون في إسبانيا، كما أنه أحد أذرع قوات الشرطة الوطنية.

وكان برشلونة قد أكد أنه لم يدفع أبدًا أموالا للحكام، خلال شراكته مع نيجريرا، ولم تظهر حتى الآن أي أدلة تشير إلى خلاف ذلك.

وقال النادي إن المدفوعات كانت مقابل تقارير الحكام، وهي خدمة قانونية تستخدمها العديد من الأندية الأخرى.

ومن جانبه، قال الحرس المدني إن برشلونة لم يكشف عن هوية الموظفين، الذين يقدمون الخدمات في شركات نيجريرا، كما لم يسلم نسخًا من مقاطع الفيديو أو المستندات، أو التقارير المتعلقة بالعمل الاستشاري.

لكن الحرس المدني اعتبر أن "التقارير التي تفيد بأن برشلونة دفع أكثر من 8 ملايين يورو لنيجريرا كاذبة تمامًا".

وذكرت الصحيفة أن المستندات أُرسلت إلى المحاكم الإسبانية لتخضع للمراجعة.

