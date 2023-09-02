انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً بشأن استقدام مدير إعلامها السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أعلنت صدور أمر استقدام المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية (دون ذكر اسمه)، لامتناعه عن تقديم كشف بذمته المالية دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته".وأوضحت، أن "المشار إليه في بيان هيئة النزاهة الموقرة هو مدير عام سابق شغل المنصب لمدة قصيرة خلال الدورات السابقة وتم انهاء خدماته ولم تعد له اي صلة برئاسة الجمهورية".

ويوم أمس، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة الإعلام في رئاسة الجمهوريَّـة؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، على الرغم من كونه مُكلَّفاً بالإفصاح عن ذمَّـته.

