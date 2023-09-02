انت الان تتابع خبر مقتل 7 اشخاص بهجوم مسلح على مسجد في نيجيريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مصدر محلي، فإن "5 من الضحايا قتلوا في المسجد، بينما قتلت ضحيتان منهم في موقعين آخرين داخل القرية"، مشيرا الى ان "الحادث وقع، عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلي".

وأضاف المصدر أن "اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وأكد زعيم القرية، ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن "رئيس الحراسة كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد".

وأضاف في تصريحات صحافية: "اشتبهنا بأنهم تعقبوا رئيس الحراسة إلى المسجد لمهاجمته. كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا بإطلاق النار. فقُتل 5 أشخاص في المسجد، كما قُتل سائق كان ينقل مواد غذائية إلى القرية. وقُتل شخص آخر من قرية مجاورة".

