شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى بالإسكندرية يؤكد دعمه لترشيح الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وبحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية ورؤساء اللجان وأعضاء الأمانة العامة وأمناء الأقسام، وحوار مفتوح من القلب بعد استجابة قيادة الحزب المركزية لتوصية أمانة الإسكندرية، وإعلان موقف الحزب الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة مقبلة.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب مع الأمانات المختلفة للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم اعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: (المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والإستقرار).
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