شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تحتفى بذكرى رحيل نجيب محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، ندوة للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم".

‎شارك في الندوة الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائى عزت القمحاوى، والناقد والروائى سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية لنقابة الصحفيين.

‎وتأتى هذه الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفى بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالى بعميد الأدب العربى طه حسين، فى أكتوبر القادم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم فى الثقافة المصرية والعربية.

وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن نجيب محفوظ جزء من تاريخ الانسانية، مشيرا الى أن ندوة اليوم هى بداية لاعادة نقابة الصحفيين لدورها التنويرى والتثقيفى.

ووجه الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، التحية لنقابة الصحفيين على هذه اللافتة الهامة لاحياء ذكرى رحيل نجيب محفوظ .

‎وذكر عزت القمحاوى أن نجيب محفوظ لم يغب يوما وأصبح فى حكم المنتهى أنه عبر اختبار الزمن، مؤكدا أنه لا يمكن الوصول لعمق نجيب محفوظ من قراءة واحدة.