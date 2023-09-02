شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يستأنف جلساته غدا بعد رفع توصيات المرحلة الأولى لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، غدا الأحد، لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعى، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى، غدا الأحد، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

بينما تناقش جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

أما المحور المجتمعي، تناقش لجانه الخميس القادم، ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".