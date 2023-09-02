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انشيلوتي بشأن بيلينجهام: فاجئني بعدد الأهداف

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بغداد - ياسين صفوان - وحقق الريال انتصارا قاتلا (2-1) على خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة لأن خيتافي يدافع بعمق وجودة، وصارت أمورنا أكثر تعقيدا بسبب الهدف المبكر".

وأضاف: "في الشوط الثاني، كانت المباراة مختلفة وكنا نستحق الفوز لأننا سيطرنا على المباراة وخلقنا العديد من الفرص".

وعن التغييرات، أوضح: "البدلاء الذين شاركوا اليوم أضافوا جودة أكبر وخلقوا المزيد من الفرص، مع تمريرات دقيقة سمحت بالتقدم نحو مرمى الخصم".

واسترسل: "أردنا زيادة التمريرات مع ألابا كظهير وتنفيذ مزيد من التمريرات الدقيقة مع كروس في وسط الملعب".

وحول بيلينجهام، كشف: "من ناحية الجودة، لم يفاجئني، لكن المفاجأة تكمن في عدد الأهداف التي سجلها".

وزاد: "إنه محترف وقد تكيف بشكل جيد جدا، يمكنه بسهولة أن يصل إلى 15 هدفا. إنه يتحرك بشكل جيد لهذا السبب يسجل الكثير من الأهداف".

وأردف: "إنه يتعلم ويفهم التعليمات سريعا دون الحاجة للتكرار. لقد عرضنا عليه مقاطع فيديو من دورتموند لتوضيح ما نحبه وطلبنا منه مواصلة القيام بها هنا".

وعن أهمية كروس ومودريتش، أفصح: "إنهما الأفضل ببساطة بالنسبة لي. تأثرا قليلا في الشوط الأول حيث لم أجر أي تغييرات كبيرة، لا نغفل أهميتهما الشديدة، ولأجل تمكين هذا الجيل الشاب من التقدم بشكل عادل".

وأردف: "كروس يمتلك الجودة اللازمة للعب أي نوع من المباريات، فهو يقرأ الوضعيات بشكل جيد، ولديه جودة وخبرة، لا مثيل لها خاصة في التمريرات".

وأوضح: "حين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنا، أمسك مودريتش بالكرة لتشتيت الخصم، لكنه كان سيتركها في النهاية لخوسيلو، قبل أن يلغيها الحكم".

وأتم: "كارفاخال دائما يظهر بأداء جيد، لكن الآن هو حقًا على مستوى أفضل. إنه أفضل ظهير متاح حاليًا في السوق".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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