شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الحصرى: "المتحدة" نجحت فى ترسيخ مكانة مصر على خارطة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن نجاح النسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة وضع مدينة العلمين على مصاف الأماكن الجاذبة لسياحة المهرجانات من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية بمنطقة بجمال مدينة العلمين، والذي شهد تنوعا فنيا ورياضيا وترفيهيا كبيرا، وحالة كبيرة من الزخم أبهرت المصريين والعالم العربي، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت جهد بارز وملموس روج لمدينة العلمين وما شهدته من تغيرات جذرية تحولت فيها من مدينة للألغام لمنطقة تضاهي المدن العالمية.

وأكد أن انطلاق مهرجان العلمين تحت شعار "العالم علمين" والذي امتد على مدار أكثر من 40 يوم بحفلات فنية عالمية متنوعة، عكس ما تحقق في مصر من إنجازات عمرانية غير مسبوقة والتي تأتي "العلمين في مقدمتها حتى أصبح مقصد سياحى رئيسى نظرا للطبيعة الجغرافية والتاريخية التى تتميز بها مدينة العلمين، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا هامًا ومحوريًا فى تسخير كافة الامكانات المتاحة لإخراج وتنظيم مهرجان العلمين بهذا المشهد المشرف للدولة المصرية ووضع المدينة على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف "الحصري"، أن المهرجان أبرز "العلمين" كوجهة أكثر جذبًا لاستضافة النشاطات الفنية والرياضية والترفيهية على مستوى الشرق الأوسط بعدما أصبحت مدينة متكاملة على أحدث طراز عالمي، وحظيت باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية وتوفير بنية تحتية قوية بها، وطرق على أعلى مستوى، كما أنه استعاد دور الفن المصرى باعتباره أحد أبرز القوى الناعمة التى تخاطب العالم وتعكس الاستقرار والأمان الذى تنعم به مصر، موجها التحية والتقدير للشركة المتحدة على ما بذلته من جهد لتنظيم تلك الفعالية وما حققته من نجاح غير مسبوق في التعريف بطبيعة مدينة العلمين وما تمتلكه من مقومات متميزة وموقع ساحر على مستوى السياحة الشاطئية.