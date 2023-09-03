قائد الجيش السوداني يعلن ترحيبه بأي دعم يخدم إعادة الإعمار في البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، 2 سبتمبر/أيلول 2023، ترحيبه بأي دعم يصبّ في إعادة الإعمار بالبلاد، مشدداً على "رفض الإملاءات" الخارجية، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم على جبهات عدة في مدينتي الخرطوم وأم درمان، في وقت يستعد البرهان لاستئناف جولاته الخارجية لعدد من الدول، بعد زيارته القاهرة.



وقال قائد الجيش السوداني، خلال زيارته لمناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، إن الجيش والشعب متفقون على دحر التمرد، في إشارة إلى "الدعم السريع" التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بحسب وسائل إعلام سودانية.



كما أوضح أن الحرب، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حالياً تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معلناً ترحيبه بأي دعم يصبّ في إعادة الإعمار، ورافضاً لأي إملاءات خارجية.



تأتي زيارة البرهان هذه في استكمال لجولات داخلية بدأها قبل أيام، إثر خروجه من العاصمة الخرطوم، حيث كان موجوداً منذ تفجر الصراع الدامي قبل 5 أشهر.



تواصل الاشتباكات

إلى ذلك، تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على جبهات عدة في مدينتي الخرطوم وأم درمان، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه المعارك في الأيام الماضية.



إذ استهدف الطيران الحربي التابع للجيش أهدافاً تتبع قوات الدعم السريع بمنطقة الجريف غرب (الخرطوم)، كما تواصل القصف المدفعي على عدد من الأحياء الواقعة جنوب غربي منطقة الحزام بالخرطوم.



كما وقعت اشتباكات متقطعة دارت بين الطرفين جنوب أم درمان بمناطق المربعات والشقلة، إضافة إلى تبادلهما القصف المدفعي في الأحياء ذاتها التي تُعد متاخمة لسلاح المهندسين بأم درمان.



جولات البرهان الخارجية

وحول جولات البرهان الخارجية، نقلت صحيفة "سودان تربيون" (خاصة) عن مصادر أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان يرتب لزيارة الدوحة نهاية هذا الأسبوع.



وبحسب المصادر، فإن البرهان ومرافقيه سيجرون محادثات مع القيادة القطرية، تتعلق بالأوضاع في السودان والتطورات الجارية على ضوء الحرب ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم وعدد من ولايات دارفور وكردفان.



وتجيء رحلة البرهان المرتقبة إلى قطر عقب محطة ثانية يُنتظر أن يحط خلالها في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.



كما نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر أخرى أن دولة الكويت اعتذرت عن استقبال قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووفد لقوى الحرية والتغيير، وطلبت تأجيل الزيارتين لأواخر سبتمبر الحالي لارتباطات طارئة تتعلق بالقيادة الكويتية.



وكان قائد الجيش السوداني أجرى، الثلاثاء الماضي، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الشرسة ضد الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.



وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.



وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصّل إلى وقف القتال بشكل دائم.

(عربي بوست)