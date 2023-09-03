شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية لـ2023/24 تنتصر للمرأة والطفل تنفيذا لاستراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف جهود التنمية للحكومة تحقيق غاية أساسية تتمثل في بناء الإنسان المصري، صحيا وثقافيا ورياضيًا واجتماعيًا ويظهر ذلك جليا فى تبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الانسان المصرى، والتى تستند على ثلاث ركائز رئيسة، تتعلق أولها بحق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة، على نحو مستدام ووفق أسس متكافئة، وحقه في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، وحقه في تنمية قدراته وإمكاناته البشرية.

وراعت خطة التنمية لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، توجيه الاستثمارات العامة بما يكفل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات "الأولى بالرعاية" المرأة والطفل والأفراد ذوي الهمم وكبار السن.

وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن تضمنت الخطة صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح المجتمعية، مثل تبني نهج التخطيط المستجيب للنوع، وآليات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، والتغذية المدرسية السليمة، وبرامج التوسع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحية للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، بالاضافة الى البرامج الموجهة لتشجيع الابتكار والعمل الحر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنية لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدن الشبابية.