إصابة 8 فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب 8 فلسطينيين، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل “الأناضول” نقلاً عن شهود عيان، بأن مجموعة مستوطنين، وتحت حماية الجيش الإسرائيلي، هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أرضهم بمنطقة رأس النخل، جنوبي قرية قصرة، جنوبي مدينة نابلس.

وأضاف الشهود أن الأهالي حاولوا التصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بالحجارة، وصفت جراحهم بالطفيفة، وجرى علاجهم ميدانياً.

وفي شمال الضفة أيضاً، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” (رسمية)، إن شابين فلسطينيين أصيبا بعيار معدني مغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وتشهد قرية كفر قدوم احتجاجات أسبوعية ضد الاستيطان على أراضي القرية، تمتد إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بين المنازل.

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات وحمايتها، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرّف في أكثر من 130 مستوطنة تمّ بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس.

(الأناضول)