شكرا لقرائتكم خبر عن مدن صناعية ضخمة.. مصر تواصل بناء مشروعات عملاقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت في مصر، حيث شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.

وكشف تقرير لمؤسسة"ماعت" تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة، وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية، وأضاف التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية عززت من تعافى مفاصل الاقتصاد بشكل ملحوظ عالمياً.