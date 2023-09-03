شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية لـ2023/2024 تشمل 54 محطة معالجة صرف صحى بشمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بخطتها لعام 2023 / 2024، استثمارات حكومية لمحافظات إقليم شمال الصعيد بقيمة 10.6 مليار جنيه، وتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول، من حيث نصيبها من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد بنسبة 43.4، وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركزالثالث بنسبة 21.7% لتنفيذ مشروعات متعددة.

ومن أبرزها استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس ونهو 54 محطة معالجة صرف صحى وإحلال وتجديد محطات وشبكات المياه وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.

وذكرت الخطة المشروعات التى سيتم تنفيذها فى الصرف الصحى، مثل استكمال مبادرة زيادة الوعاء المائى لنهو 54 محطة معالجة صرف صحى من خلال توسعات فى محطات المعالجة، وإنشاء محطات معالجة جديدة وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى واستكمال تنفيذ مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار واستكمال تنفيذ المشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية).

أما مشروعات المياه بالخطة، فهى إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وإنشاء محطات جديدة وتنفيذ توسعات بالمحطات القائمة "تنفيذ مشروعات المياه بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية وإنشاء محطات معالجة المياه شاملة تنفيذ الآبار، ومحطات تنقية، وخزانات وشبكات مياه.