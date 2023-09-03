شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحوار الوطنى يستـأنف جلساته باجتماعات للجان المحور السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم، الأحد، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف المجتمعية والتيارات السياسية، بحثا عن " المساحات المشتركة " التي يمكن البناء عليها، وذلك بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة، لعرضها على القيادة السياسية للبت فيها، ويأتي عودة الجلسات بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، التي تم إحالتها من جانبه لدراستها.

ويشمل الجدول انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، فيما تنعقد لجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث ما يتعلق بدعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

جدير بالذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أكد أن المناقشات ثرية دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.