شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى مخصصات مكافأة أطباء الامتياز تقدر بـ846.5 مليون جنيه خلال 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مخصصات مكافأة أطباء الامتياز واخصائي العلاج الطبيعي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة كبيرة حيث تقدر بمبلغ 846.5 مليون جنيه مقابل 457.4 مليون جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.