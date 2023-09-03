شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الحوار الوطنى عملية إصلاح تحتاج وقتا كى تؤتى ثمارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على أهمية وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، موضحًا أن مصر مستقبلها غير آمن بدون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقي سواء في الشارع أو الحياة السياسية.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، إن الحوار الوطني يسعى منذ اليوم الأول من انطلاقه إلى تفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل، كما أن جوهر الحوار الوطني هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة.

وأوضح أن الحوار الوطني هو عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها.

كما رد على مطالب الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، لمجلس الأمناء بالتفكير في آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول في حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة في الحوار الوطني، موضحًا أن حديث الدكتور علي الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التي من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطني في إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.