شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: اعتماد الأمم المتحدة قرارا بإسهامات منتدى شباب العالم تعكس نجاح رؤية مصر بتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، خطوة مهمة للغاية تعكس نجاح الرؤية المصرية بشأن تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم، موضحا أن هذا الإجراء سيدفع نحو تعزيز تواصل الشباب بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقال "الجندي"، إن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كل جهود التنمية، وترسيخ مبدأ الحوار بين الشباب بمختلف الثقافات لخلق عالم أكثر احتراما المبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تعزز دور مصر الرائد إقليميا وعالميا ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، والذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه، مؤكدا على ضرورة دفع الجهود المصرية في هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاع كبير من سكان العالم مثلهم الشباب.

وأشار النائب حازم الجندي إلى وجود اهتمام دولي واضح بما تبذله مصر فى هذا المنتدى العالمى الذى يجمع شباب العالم، والذي تحول إلى منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب شعوب العالم، خاصة فى مجالات السلم والإبداع والتنمية.