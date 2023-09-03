انت الان تتابع خبر الأولمبي العراقي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466610-638293431004431265.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-03 | 15:03
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وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأحد، إلى الكويت؛ لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.
وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان، إن وفد المنتخب الأولمبي وصل، إلى الكويت اليوم الأحد لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.
أدناه الصور:
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