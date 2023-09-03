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الأولمبي العراقي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466610-638293431004431265.jpg

2023-09-03 | 15:03

الأولمبي العراقي يصل الكويت لخوض التصفيات الآسيوية (صور)

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وصل وفد المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأحد، إلى الكويت؛ لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.
وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان، إن وفد المنتخب الأولمبي وصل، إلى الكويت اليوم الأحد لخوض التصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ آسيا.

أدناه الصور:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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