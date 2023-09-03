انت الان تتابع خبر ضربة الدبس.. المشتركة تعلن استهداف وكر في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمشتركة ورد لـ الخليج 365، أنه " لازال صقور القوة الجوية وبهمة الفرسان من ابطال قواتنا الامنية يحققون الانتصارات النوعية على فلول العصابات الارهابية ويحيلون اوكارها الى ركام تذروه رياح السواعد الشجاعة من ابنائنا في القوات المسلحة".



وأضاف البيان، "اليوم ووفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة استهدف صقور القوة الجوية بواسطة طائرات السيزنا وكراً للعناصر الإرهابية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك".