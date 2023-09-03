انت الان تتابع خبر سواريز يتحدث عن نيمار وميسي.. ماذا قال عنهم؟ والان مع التفاصيل
2023-09-03 | 16:18
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تحدث الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم جريميو، عن ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا زملائه السابقين في برشلونة.
وقال سواريز في تصريحات لشبكة "ESPN": "أعتقد أن ميسي اتخذ القرار الصحيح بالذهاب للاستمتاع وقضاء وقت ممتع وإظهار المزيد وأن الأمر لا يتوقف عند ذلك فقط، بل أنه يريد الاستمرار في الفوز".
وأضاف: "لقد فاز بالفعل بلقب والآن سيقاتل من أجل آخر. هذه عقلية شخص تنافسي وفائز".
وتابع: "قالوا لنيمار في باريس سان جيرمان إنهم لن يعتمدوا عليه بعد الآن. هناك أيضًا الجانب الاقتصادي الذي يعد مهما، رغم أنني لا أعتقد أنه يحتاج إليه. لكنه فكر في ذلك وأعتقد أنه قرار يجب احترامه، كما احترمته عندما غادر برشلونة".
وختم: "إنها لحظات مختلفة. علينا أن نرى ما هو مستواه بعد فترة طويلة من الإصابة لمواصلة إظهار أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".