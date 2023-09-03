انت الان تتابع خبر اوكرانيا تحرز تقدما كبيرا في الجبهة الجنوبية وتخرق دفاعات الروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدلى تارنافسكي بتصريحاته بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرًا إستراتيجيًا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب.

وجاءت مقابلة صحيفة "ذي غارديان" مع الجنرال الأوكراني في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل متزايد الانتقادات الموجهة إلى الهجوم المضاد الذي شنته كييف، والذي حقق مكاسب أبطأ ممّا كان متوقعًا.



وقال تارنافسكي "أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني".

وأضاف "في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني".

وتسبب انتشار الألغام بكثافة في المنطقة في إبطاء تقدم القوات الأوكرانية التي قالت، إن خبراء المتفجرات قاموا بتنظيف طريق سيرًا وخلال الليل.

وأوضح تارنافسكي، أن قوات موسكو "وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني".

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله، إن "القوات الأوكرانية تستخدم مجددًا الآليات فيما أعادت روسيا نشر قوات لها في المنطقة".

وقال تارنافسكي "العدو يستعين بعناصر الاحتياط، ليس من أوكرانيا فحسب بل من روسيا أيضًا. لكن عاجلًا أم آجلًا، سينفد الروس من أفضل الجنود. سيعطينا ذلك قوة دافعة للهجوم بشكل أكبر وأسرع".

في ظلّ قيادة تارنافسكي، حررت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون الجنوبية العام الماضي.

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية أمضت وقتًا أطول من المتوقع في إزالة الألغام" حين شنّت هجومها المضاد في حزيران/يونيو.

وتابع "للأسف، كان إجلاء المصابين صعبًا بالنسبة إلينا. وعقّد ذلك أيضًا تقدّمنا".

وأقرّ تارنافسكي بتكبّد كييف خسائر موجعة.

وقال "كلّما اقتربنا من النصر كلّما زادت الصعوبة. لماذا؟ لأننا، للأسف، نخسر أقوى وأفضل (جنودنا)".

وأضاف "لذلك علينا التركيز الآن على بعض المناطق وتنفيذ المهمّة. مهما كان الأمر صعبًا علينا جميعًا".

وقال زيلينسكي، في وقت سابق، على تلغرام "رغم كل شيء ومهما قالوا، نحن نتقدّم وهذا أكثر ما يهمّ".

