انت الان تتابع خبر إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة روسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي، وليس بعيدا عن قرية غورنال في سودجانسكي".

وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".



وقال إن "القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار".